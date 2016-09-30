Москва, 30 сентября, 2016, 22:20 — ИА Регнум. Фракция «Единой России» в Государственной думе VII созыва выдвинула бывшую прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая прошла в Думу по партийным спискам, на пост главы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений, предоставляемых депутатами об их доходах. Об этом сегодня, 30 сентября, сообщил журналистам глава фракции Владимир Васильев.

bloknot.ru Наталья Поклонская

Он рассказал, что помимо поста главы комиссии Поклонская займет должность заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Напомним, ранее Поклонская заявила, что хотела бы заниматься в Думе вопросами правоохранительных органов и борьбы с экстремизмом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Наталья Поклонская прошла в Государственную думу VII созыва по спискам «Единой России». Она уже ушла с должности прокурора Крыма и теперь переезжает в Москву.