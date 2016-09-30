Ставрополь, 30 сентября, 2016, 22:19 — ИА Регнум.



Tim Fuller Солнечная электростанция

В Ставропольском крае ООО «Солар Системс» построит солнечные электростанции суммарной мощностью 15 мегаватт. Соответствующее соглашение о намерениях между правительством Ставрополья и компанией подписано 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Подписи под документом поставили руководитель Корпорации развития Ставропольского края Заур Абдурахимов и генеральный директор компании Михаил Молчанов.

Стоимость проекта по строительству солнечных электростанций составляет 1,9 млрд рублей. Как подчеркнул Молчанов, к 2020 году в крае должно быть построено 100 мегаватт солнечной электрогенерации совокупной стоимостью около 10 миллиардов рублей.

Станция 15 МВт будет реализовывать энергию на оптовом российском рынке. Вместе с тем, её работа обеспечит ежегодное отчисление на Ставрополье до 80 миллионов рублей в региональный и муниципальный бюджеты.

Отметим, что Ставрополье является энергоизбыточным регионом. Ежегодно регион направыляет на оптовый рынок примерно 4,6 гигаватта электроэнергии, собственное потребление края составляет около 1,6 гигаватта в год.

Как отметил Михаил Молчанов, проект на Ставрополье — часть «энергопортфеля» компании, который насчитывает сегодня в России 240 мегаватт. Одновременно компания реализует проекты на территории Самарской и Астраханской областей. В ближайшие два года, помимо Ставрополья, запланировано строительство солнечных парков в Волгоградской области и республике Калмыкия. Суммарный объем инвестиций превышает 32 млрд руб.

За счет введения в эксплуатацию десяти солнечных парков общая установленная мощность энергосистем регионов увеличится на 240 МВт.

Отметим также, что ООО «Солар Системс» было учреждено Amur Sirius (КНР) в марте 2014 года с целью строительства и эксплуатации солнечных парков на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» Ставрополье также заключило соглашения о сотрудничестве с Орловской областью и Москвой.