Уфа, 30 сентября, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Экспертное сообщество Башкирии неоднозначно восприняло проект Минпромторга по перечислению средств на счета малоимущих для приобретение свежих скоропортящихся продуктов питания отечественного производства. Как считают опрошенные ИА REGNUM эксперты, введение такого проекта может оказаться неподъемным для республиканского бюджета, а также может породить злоупотребления со стороны муниципальных чиновников.

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Как сообщало ИА REGNUM, «пилотный проект» по продовольственной помощи может стартовать в 2018 году, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Предполагается, что каждый месяц на счета нуждающихся будут перечисляться средства на приобретение свежих скоропортящихся продуктов питания отечественного производства. Обналичить средства с карты будет невозможно.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в 2017 году правительство РФ вряд ли заложит в бюджет программу продовольственной помощи малоимущим.

«В предоставлении продуктовой помощи малоимущим нет ничего плохого. Напротив, это соответствует международным нормам, — отметил общественный деятель Азамат Галин. — Но вся беда в том, что в последствии бремя финансирования этого проекта ляжет на плечи регионального бюджета, и оно окажется для него непосильным. Так уже бывало, и не раз — благие инициативы федерального центра, например, поднятие зарплат бюджетникам, в итоге приходится обеспечивать регионам».

Кроме того, полагает эксперт, муниципальные чиновники «могут запустить руку в продуктовые пакеты малоимущих».

Эти опасения разделяет и экономист, бывший заместитель министра труда и социальной защиты населения РБ Ринат Гатауллин: «В конце «девяностых» и начале «нулевых» я не раз сталкивался с фактами, когда нечистые на руки чиновники буквально обирали малоимущих. К примеру, в одном из сельских районов малоимущие могли покупать продукты только в одном магазине, который находился в здании районной администрации и принадлежал родственникам одного из чиновников. Цены в этом магазине были в полтора-два раза выше средних для этого района, но малоимущие были вынуждены покупать продукты только там».

В выдаче продуктовых наборов эксперт также не видит выхода: «Продуктовые наборы нередко продаются за бесценок, и не только в России. Но даже если продуктовые карточки для малоимущих будут действовать в обычных сетевых магазинах, то как туда за скоропортящимися будут добираться жители отдаленных деревень, где порой нет даже обычного сельпо?»

По словам эксперта, если федеральные власти решили помогать малоимущим, то должны доверять им, а не создавать дополнительный коррупциогенный фактор.