Тегеран, 30 сентября, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Представитель МИД Ирана Бахрам Кассеми призвал Индию и Пакистан проявить сдержанность и не допустить разрастания пограничного конфликта. Об этом сообщает иранский англоязычный телеканал Press TV.

flowcomm Солдаты ВС Индии в Кашмире

«Эскалация напряженности в отношениях между этими двумя странами подготовит почву для экстремистских и террористических группировок, а также стран, поддерживающих распространение нестабильности в регионе», — подчеркнул Кассеми, напомнив Исламабаду и Нью-Дели о необходимости решать возникшие противоречия мирным путём.

По словам иранского дипломата, Индия и Пакистан — «цивилизации, которые имеют богатую культуру и опыт урегулирования разногласий с помощью дипломатии и взаимных визитов на разных уровнях».

Столкновения на индо-пакистанской границе возобновились 29 сентября. Нью-Дели объявил о проведении «хирургических ударов» по позициям боевиков в штате Джамму и Кашмир. Действия индийских властей явились ответом на нападение террористов, которое состоялось 18 сентября. Тогда в результате атаки погибло 19 офицеров местной воинской части.

За последние годы боестолкновения в Кашмире участились. Напомним, что в 2003 году страны договорились прекратить огонь вдоль границы в Кашмире и начать мирные переговоры. Однако террористическая атака в Мумбаи 2008 года, унесшая жизни свыше 160 человек, заморозила мирный процесс. Нью-Дели обвинил в нападении пакистанскую сторону.