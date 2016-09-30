Челябинск, 30 сентября, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Челябинские обманутые дольщики «Гринфлайта» не позволяют властям забыть о своей проблеме. Сегодня, 30 сентября, инициативная группа пострадавших дольщиков организовала и провела автопробег по улицам Челябинска, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительная площадка

Люди не верят в то, что проблема с оплаченными квартирами будет решена в ближайшей перспективе. По их словам, обозначенные ранее сроки затягиваются, предлагаются условия, которые устраивают далеко не всех дольщиков. Люди чувствуют, что решение затягивают, и их уже не интересует, по каким причинам происходят задержки.

Автопробег начался на улице Худякова, продолжился по Университетской и Чичерина, а завершился на улице Братьев Кашириных. Мероприятие было согласовано с администрацией Челябинска, на протяжении маршрута дольщиков сопровождали представители полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка. Всего в автопробеге участвовало более 20 автомобилей и 100 дольщиков. Требования были изложены на плакатах, которые участники демонстрировали, прикрепив их к своим машинам. Основные воззвания адресовались к губернатору Борису Дубровскому и гендиректору застройщика Олегу Лакницкому, а также к Юревичу и Медведеву. Люди на плакатах выражали опасения, что застройщика «Гринфлайт» обанкротят, тогда шансы получить квартиры совсем уменьшатся.

Дольщики, остающиеся без оплаченного жилья, не намерены останавливаться в использовании средств обозначения остроты проблемы, в которой они оказались. В настоящее время люди готовят палатки, которые уже 1 октября они планируют развернуть возле недостроенных многоквартирных домов. А 3 октября вновь состоится автопробег.

Такие меры активисты обманутых дольщиков решили предпринять в связи с тем, что СМИ и общественности уже приелись мягкие и осторожные акции пострадавших. Инициативная группа обманутых дольщиков решила наращивать степень активности, в ближайшее время будут проводиться новые акции, с нарастающим напором.

Напомним, последний митинг обманутых дольщиков компанией «Гринфлайт» состоялся две недели назад 16 сентября. На нем основные требования были адресованы к СМП-банку, главному кредитору по ипотечным займам, и к партии «Единая Россия». Участники рассчитывали обратить внимание власти на социально-ориентированную функцию Российского государства. Митинг проходил 18 сентября, в в день выборов депутатов Госдумы VII созыва.