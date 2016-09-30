Ставрополь, 30 сентября, 2016, 21:33 — ИА Регнум.



tonkosti.ru Курортный бульвар. Кисловодск. Ставропольский край

Ставропольская сельскохозяйственная продукция и курорты региона — это основные сферы интересов сотрудничества между Москвой и Ставропольским краем. Регионы подписали соглашение о сотрудничестве 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Ставрополья.

В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Правительствами Ставропольского края и города Москвы. Его подписали Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров и Мэр столицы Сергей Собянин.

«Нас связывает огромное количество экономических, социальных, культурных «нитей». Мы помним, в том числе, что в период экономических санкций край помог обеспечить продовольственной продукцией московский рынок», — напомнил во время подписания глава столицы Сергей Собянин.

В свою очередь, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров напомнил, что за последние два года Ставрополье уже 12 раз участвовало в ярмарках столицы, продав более 2 тысяч тонн продукции. Власти края заинтересованы в дальнейшем расширении поставок ставропольского продовольствия на московский рынок.

«Мы заинтересованы в расширении туристического потока из Москвы в наш край — в том, чтобы больше гостей из столицы отдыхали и оздоравливались на ставропольских курортах. Заинтересованы в расширении рынка сбыта для ставропольской продукции, в укреплении культурных связей», — добавил Владимиров.

Отметим, что в целом соглашение предусматривает развитие межрегиональных связей в транспортной, промышленной, агропромышленной, торговой сферах, а также в таких направлениях как архитектура и строительство, ЖКХ, благоустройство, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика.

В соглашении оговаривается взаимодействие в обеспечении условий для межрегиональных поставок товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

В правительстве региона сообщили, что ежегодный товарооборот между Ставропольским краем и Москвой составляет около 10 млрд рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» принимает участие делегация Ставропольского края во главе с губернатором. В рамках трехдневного форума Ставропольем запланировано подписание ряда соглашений. В частности сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Ставропольем и Орловской областью в торговле, научно-технической отрасли, социальной сфере и культуре. Оно подразумевает, прежде всего, развитие семеноводства и других агропромышленных сфер регионов.