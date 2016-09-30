Ставрополь, 30 сентября, 2016, 21:14 — ИА Регнум.



Свекла

Ставропольский край и Орловская область будут сотрудничать в торговле, научно-технической отрасли, социальной сфере и культуре. Соответствующее соглашение подписано 30 сентября в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы Ставрополья.

Соглашение, рассчитанное на пять лет, подписали губернаторы Ставрополья Владимир Владимиров и Орловщины Вадим Потомский.

«Укрепление семеноводства — первое направление партнёрства для наших регионов. Для Ставрополья особенный интерес представляет развитие производства семян сахарной свёклы», — прокомментировал соглашение глава Ставрополья.

Регионы намерены совместно участвовать в развитии торговли, промышленности, будут совместно реализовывать инвестиционные и инновационные проекты.

Кроме того, регионы намерены наладить обмен опытом в поддержке малого и среднего бизнеса.

«Сегодня важно разрабатывать новые подходы в формировании доходной части бюджета. В том числе, в сфере АПК, которая получает серьёзную поддержку из федерального и региональных бюджетов. Совместно мы можем продумать новые механизмы, чтобы «защитить» эти вложения — мотивировать агробизнес инвестировать в территории, в развитие переработки, чтобы остановить вывод «сырьевых» аграрных доходов за пределы регионов и страны», — рассказал Потомский.

Отметим, что в Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» принимает участие делегация Ставропольского края во главе с губернатором. В рамках трехдневного форума Ставропольем запланирован ряд подписаний соглашений.

Ставрополье принимает участие в крупном экономическом форуме в десятый раз. Только за два последних года к числу регионов — социально-экономических партнеров края присоединились Ингушетия, Татарстан, Тульская и Ульяновская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чувашия.

На прошлом сочинском форуме было подписано семь соглашений: с компанией «РОТАС Групп» по строительству завода по производству стройматериалов и готовых сборных строений; с владельцами сети гипермаркетов «Лента». Соглашение с Татарстаном привело к открытию в Ставрополе на базе бывшего завода автоприцепов первой очереди частного индустриального парка «Мастер».