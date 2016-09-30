Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Польский инвестор может построить в городе Пикалево Ленинградской области завод по производству метилового спирта, мощностью 1,6 млн тонн в год. Также серьезные средства будут направлены в развитие расположенных в этом городе производств ООО «БазэлЦемент-Пикалево» и ЗАО «Пикалевская сода». Таким для Пикалево стали итоги инвестиционного форума «Сочи-2016», сообщили сегодня, 30 сентября, ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ленобласти.

Boston Public Library Монастырский завод по производству валериановой настойки. 1870 — 1900

Польская компания EKOZON Ltd планирует инвестировать 63 млрд рублей, построив в 47-м регионе завод по производству метанола. Инвестор рассматривает возможность размещения производства в Пикалево. В случае присвоения федеральным центром моногороду статуса территории опережающего социально-экономического развития, польская компания рассчитывает получить значительные налоговые преференции. На заводе по производству метанола смогут трудоустроиться до 500 человек.

«С приходом такого крупного инвестора, моногород Пикалево однозначно потеряет статус депрессивной территории. Крупный экспортно-ориентированный игрок с иностранным капиталом станет локомотивом для привлечения других компаний к работе в городе, что позволит превратить Пикалево в современный промышленный центр», — подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Не менее 3 млрд рублей вложат в развитие и модернизацию своих производственных мощностей градообразующие предприятия Пикалево — ООО «БазэлЦемент-Пикалево» и ЗАО «Пикалевская сода». Модернизация, которая завершится в 2018 году, позволит компаниям упрочить финансовое состояние и увеличить объемы производства на 20−25%.

Также были достигнуты договоренности о создании в Пикалево производства по пошиву форменной одежды «БТК Пикалево», что позволит создать в городе около 200 рабочих мест. Инвестиции компании АО «БТК групп» в создание производства оцениваются в 50 млн рублей.

«Создание в Пикалево рабочих мест — наша стратегическая задача. Уже строится индустриальный парк легкой промышленности, где смогут работать и ООО «БТК Групп», и другие резиденты», — отметил Дрозденко.

Добавим, что в 2017 году в Пикалево начнет работу индустриальный парк легкой промышленности, где планируют разместить свои мощности и другие резиденты — компании «Элегант», «Швейная мануфактура», «Вега». Также, совместно с пикалевским техникумом, правительство региона готовит для швейных предприятий квалифицированные кадры.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти 47-го региона намерены до конца года обратиться в федеральное правительство с официальной заявкой на присвоение особого статуса для моногорода Пикалево. Это «поможет привлечь в Пикалево дополнительные инвестиции и ускорит процесс развития города», поясняет глава комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов.

Город Пикалево стал известен на всю Россию в связи с последствиями кризиса весной 2009 года, когда была приостановлена работа трех градообразующих предприятий и городской ТЭЦ. В сложившихся условиях жители города оказались в бедственной ситуации из-за безработицы и задержек зарплаты. Тогда проблемы пришлось «разруливать» лично Владимиру Путину, занимавшему пост главы правительства России. В настоящее время уровень безработицы в Пикалево составляет 0,7%.