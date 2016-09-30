Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов заявил, что правительство России планирует приватизировать весь государственный пакет акций «Башнефти». Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«По «Башнефти» — будет продан весь контрольный пакет, принадлежащий правительству РФ», — сказал Шувалов журналистам «на полях» инвестиционного форума в Сочи.

Что касается формы продажи госсобственности, то она будет определена в ближайшие дни заверил Шувалов. «Может быть, даже сегодня будет подписано постановление правительства о начале процедуры по приему заявок и так далее», — загадочно намекнул Шувалов.

Напомним, судьба «Башнефти» довольно извилиста. Долгое время эта компания принадлежала АФК «Система», которой владеет миллиардер Владимир Евтушенков. Против него было возбуждено уголовное дело о нарушениях, допущенных при изначальной приватизации ПАО АНК «Башнефть». Было это в 2014 году.

Евтушенков согласился отдать все активы «Башнефти» государству и дело против него было прекращено. ООО «Урал-инвсет», который в свое время и проводил приватизацию «Башнефти», выплатил структурам Евтушенкова солидные компенсации.

Активы «Башнефти» были поделены между федеральной властью и властями Башкирии. 25% плюс одна акция досталось Башкирии, 50,08% — Росимуществу.

Когда цены на нефть упали российская экономика столкнулась с существенными трудностями, власти решили начать приватизацию госактивов. В число таких активов вошла «Башнефть». Продажа госпакета в 50,08% акций планировалась в сентябре-октябре этого года, заявлял ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев.

Однако власти Башкирии попросили отсрочить приватизацию «Башнефти». Они указывали, что эта компания приносит солидные дивиденды в бюджет региона и является крупнейшим налогоплательщиком в Башкирии. Также осуществляются отчисления на социальные нужды из дохода компании. Кроме того, «Башнефть» тратит какие-то невообразимые 2,5 млрд рублей в год на поддержку хоккейной команды «Салават Юлаев» и всей линейки башкирского хоккея.

В итоге приватизация была отложена, но теперь о ней снова заговорили.