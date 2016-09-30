Шувалов: госпакет «Башнефти» будет приватизирован полностью
Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 20:42 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Игорь Шувалов заявил, что правительство России планирует приватизировать весь государственный пакет акций «Башнефти». Об этом он заявил журналистам сегодня, 30 сентября.
«По «Башнефти» — будет продан весь контрольный пакет, принадлежащий правительству РФ», — сказал Шувалов журналистам «на полях» инвестиционного форума в Сочи.
Что касается формы продажи госсобственности, то она будет определена в ближайшие дни заверил Шувалов. «Может быть, даже сегодня будет подписано постановление правительства о начале процедуры по приему заявок и так далее», — загадочно намекнул Шувалов.
Напомним, судьба «Башнефти» довольно извилиста. Долгое время эта компания принадлежала АФК «Система», которой владеет миллиардер Владимир Евтушенков. Против него было возбуждено уголовное дело о нарушениях, допущенных при изначальной приватизации ПАО АНК «Башнефть». Было это в 2014 году.
Евтушенков согласился отдать все активы «Башнефти» государству и дело против него было прекращено. ООО «Урал-инвсет», который в свое время и проводил приватизацию «Башнефти», выплатил структурам Евтушенкова солидные компенсации.
Активы «Башнефти» были поделены между федеральной властью и властями Башкирии. 25% плюс одна акция досталось Башкирии, 50,08% — Росимуществу.
Когда цены на нефть упали российская экономика столкнулась с существенными трудностями, власти решили начать приватизацию госактивов. В число таких активов вошла «Башнефть». Продажа госпакета в 50,08% акций планировалась в сентябре-октябре этого года, заявлял ранее министр экономического развития России Алексей Улюкаев.
Однако власти Башкирии попросили отсрочить приватизацию «Башнефти». Они указывали, что эта компания приносит солидные дивиденды в бюджет региона и является крупнейшим налогоплательщиком в Башкирии. Также осуществляются отчисления на социальные нужды из дохода компании. Кроме того, «Башнефть» тратит какие-то невообразимые 2,5 млрд рублей в год на поддержку хоккейной команды «Салават Юлаев» и всей линейки башкирского хоккея.
В итоге приватизация была отложена, но теперь о ней снова заговорили.