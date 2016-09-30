Ереван, 30 сентября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. В ближайшие дни Армения направит в Сирию два самолёта с гуманитарным грузом, об этом говорится в заявлении МИД Армении в связи с эскалацией ситуации в Сирии.

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«По поручению президента Армении, в ближайшие дни в Сирию отправятся два самолета для предоставления пострадавшим гуманитарной помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД Армении также выразили надежду, что все стороны, вовлеченные в переговорный процесс урегулирования сирийского конфликта, будут более решительны в совместной борьбе с терроризмом и последовательны в восстановлении мира путем переговоров.

«Мы глубоко озабочены недавней эскалацией военной ситуации в Сирии. Прискорбное применение оружия против гражданского населения Алеппо, в том числе в армянонаселенной части города, приведшее к многочисленным человеческим жертвам, является предметом особой озабоченности. Мы выражаем наши глубокие соболезнования и поддержку семьям и родственникам убитых и раненных», — говорится в сообщении.

30 сентября в результате интенсивного ракетного обстрела террористическими группировками армянонаселенного квартала Нор Гюх и Виллы сирийского города Алеппо погибли 4 армян, шестеро ранены, сообщает газета «Гандзасар».

По данным службы скорой медицинской помощи Алеппо, вследствие ракетного обстрела квартала Виллы погибли 4 армянина — Арман и Мари Хинтоян (брат и сестра), Цила Чапагджурян и Асмик Киракосян-Перечиклян.

Тяжелые ранения получили Гарник Карапетян, Мирей Хинтоян, Цовик Гапикян, им были проведены операции. Легкие ранения получили Пэти Лахоян-Хинтоян, Мовсес Хинтоян, Назар Зарминян и Мари Карапетян.

Заявление о возможном участии Армении в гуманитарных программах в Сирии президент Армении Серж Саргсян сделал 16 сентября на заседании глав государств СНГ в узком кругу.

«Надеемся, что последние российско-американские договоренности о прекращении огня в Сирии, создадут предпосылки для долговременного урегулирования этого кровопролитного конфликта. Приветствуем последовательные усилия нашего партнера по СНГ — Российской Федерации, нацеленные на предотвращение дальнейшего углубления гуманитарной катастрофы в Сирии. Обсуждаем возможности вовлечения Армении и армянской диаспоры в эти процессы», — заявил Саргсян.

Комментируя заявление Сержа Саргсяна, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 29 сентября заявила, что этот вопрос обсуждается с представителями Организации Объединенных наций

«Этот вопрос обсуждается с представителями ООН. Это вопрос не столько Российской Федерации, сколько ООН и, конечно, взаимодействия организации с конкретными странами на предмет того, какой вклад они могут внести в соответствующую деятельность», — сказала Захарова.

За время войны в Сирии власти Армении впервые решили оказать гуманитарную помощь, оказавшимся в зоне боевых действий армянам.

До начала войны в Сирии в Алеппо проживала 60-тысячная армянская община, главным образом сформировавшаяся после геноцида в Османской Турции 100 лет назад.