Калининград, 30 сентября, 2016, 20:00 — ИА Регнум. В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту вандализма в отношении бюста Эрнста Тельмана. Как сообщили сегодня, 30 сентября, корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калининградской области, преступление было совершено несколько дней назад в сквере, носящем имя немецкого антифашиста.

wikimedia.org Бюст Эрнста Тельмана в Калининграде

Неизвестный написал на постаменте аббревиатуре РНЕ и изобразил свастику. Данное преступление наказывается штрафом в размере до 40 тыс. рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Калининграде резко возросло число актов вандализма, связанных с нанесением нацистской символики. В частности, неизвестные изобразили свастику на трёх мемориальных комплексах героям Великой Отечественной войны, расположенных в одной части Калининграда — на улицах Зощенко, Богатырской и Александра Невского.

По всем этим фактам также возбуждены уголовные дела, но уже по пункту «б» части 2 статьи 244 УК РФ — надругательство над местами захоронения участников борьбы с фашизмом. Данное преступление наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в 30-е годы лидер немецких коммунистов и депутат рейхстага Эрнст Тельман был одним из главных политических оппонентов Гитлера. Антифашист был расстрелян 18 августа 1944 года в концлагере Бухенвальд по прямому указанию фашистской верхушки.

Бюст Эрнста Тельмана был установлен в Калининграде в 1976 году. В 2007 году памятник получил статус объекта культурного наследия местного значения.