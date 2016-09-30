Махачкала, 30 сентября, 2016, 20:49 — ИА Регнум. Корреспондентам дагестанской газеты «Черновик» отказали в аккредитации на Первый открытый форум прокуратуры Дагестана, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Работник СМИ

В пресс-службе надзорного ведомства журналистам заявили, что на мероприятии разрешено присутствовать лишь узкому кругу республиканских СМИ — двум телеканалам, информагентству и нескольким газетам.

В прокуратуре отметили, что остальных журналистов не пригласили, потому что малый зал Русского театра в Махачкале, где проходит форум, не рассчитан на массовое пребывание людей.

Первый открытый форум прокуратуры Дагестана проходит под председательством прокурора республики. По задумке организаторов, участники мероприятия должны обменяться мнениями по актуальным правовым проблемам. В этот раз были заявлены темы «Защита прав граждан на своевременную и полную оплату труда» и «Защита прав субъектов предпринимательской деятельности при проведении государственного контроля».

В газете «Черновик» сообщили, что издание регулярно сталкивается с подобными ограничениями со стороны дагестанских органов власти: «Постоянно находят какие-то причины что нас забыли пригласить, что мест нет, или что сказали не пускать. Такое поведение не носит смысла: ведущие дагестанские СМИ все равно пишут об этих событиях, а также дадут свой независимый от органов власти анализ».

Отметим, в Дагестане независимые газеты «Черновик» и «Новое дело» пользуются наибольшей популярностью среди читателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее этим изданиям ограничили доступ и на первую сессию парламента 29 сентября. В аппарате Народного собрания сослались на новые правила аккредитации СМИ, которые эти издания не успели пройти. При этом другие СМИ не встретили препятствий при освещении деятельности парламента.

По данным представителей газет, причиной могла стать независимая политика этих изданий.

Напомним, на следующий день после Единого дня голосования в Дагестане оказались частично заблокированными сайты изданий «Черновик», «Новое дело» и «Кавказская политика», которые накануне в онлайн-режиме публиковали информацию о массовых нарушениях на избирательных участках.

Доступ к ресурсам был ограничен в течение недели. При попытке зайти на сайты появлялось уведомление о том, что издания могут быть внесены в реестр запрещенных в РФ доменных имен, однако интернет-провайдеры и Роскомнадзор отрицали свою причастность к блокировке.