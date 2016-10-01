Ереван, 1 октября, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Сфера информационных технологий в Армении за последние годы достигла ощутимого прогресса. Армянские стартапы добиваются успехов на мировом технологическом рынке, в республике периодически проводятся специализированные мероприятия и конференции, направленные на развитие отрасли.

Marko Puusaa

В Армении в 2019 году пройдет Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT)

Одним из крупных мероприятий сферы ИТ в Армении является ежегодная выставка DigiTec, на которой все желающие могут ознакомится с разработками армянских специалистов. В открывшейся 30 сентября выставке приняли участие около 120 крупных технологичных компаний.

ИА REGNUM поинтересовалось у политтехнолога Вигена Акопяна, как он оценивает развитие сферы ИТ в стране, а также с чем связано и к чему приведет переименование министерства транспорта и связи Армении в министерство транспорта, связи и информационных технологий.

«Вопрос создания министерства информационных технологий в Армении специалисты сферы поднимали давно. Теперь, когда создано министерство транспорта, связи и информационных технологий, я думаю, что это ведомство может принести огромную пользу сфере, ведь, наконец, создано министерство, к которому представили отрасли смогут обратиться со своими проблемами», — отметил Акопян.

Эксперт считает особенно важным тот фактор, что теперь министерство возглавил представитель сферы ИТ, что поможет легче решать существующие проблемы. Он также выразил уверенность, что новое министерство даст толчок развитию информационных технологий в Армении. «Сфера ИТ развивается в Армении вопреки всему. Если не ошибаюсь, ее показатели ежегодно увеличивались примерно на 25%. Тем не менее этот рост, по моему мнению, составлял лишь треть всего потенциала страны. Я надеюсь, что теперь эти темпы утроятся», — подчеркнул Акопян.

Отвечая на вопрос, как он оценивает поддержку, оказываемую государством армянским айтишникам, эксперт отметил, что со временем господдержка стала более предметной. Он напомнил, что из-за отсутствия профильного министерства, вопросы, поднимаемые представителями сферы «размазывались» и не всегда доходили до адресата. «Я считаю, что существуют серьезные проблемы в связи с налоговым кодексом, именно здесь государство должно сыграть большую роль. Также большой проблемой для отрасли является взимание НДС на границе, что приводит к большим потерям», — подчеркнул Акопян.

Армения экспортирует около 70% продукции сферы ИТ. Наибольшая доля экспорта приходится на США и Канаду — 79,5%

По словам эксперта, если информационные технологии считаются одной из приоритетных в Армении, то ей должны предоставляться налоговые и другие льготы, поддержка в сфере образования. «Одной из главных проблем в сфере ИТ является образовательная система. Мы много слышали от лидеров отрасли, что действующим в области информационных технологий компаниям ежегодно требуется большое количество высококлассных специалистов. Армянской образовательной системе на сегодняшний момент не удается заполнять эти пробелы», — отметил Акопян.

Эксперт считает, что сегодня со стороны государства уже заметна некоторая поддержка, тем не менее она еще не систематизирована. По словам Акопяна, еще одной важной задачей отрасли является подключение к военно-промышленному комплексу.

Он подчеркнул, что здесь армянские специалисты обладают большим потенциалом. «Я думаю, что часть наших военно-промышленных задач может взять на себя сфера информационных и высоких технологий. Как показали последние военные действия, по большей части современные войны носят технологический характер. И именно здесь нужна государственная поддержка», — отметил Акопян.

По итогам 2015 года, в сфере информационных технологий Армении действует до 500 компаний. Сфера информационных технологий обеспечивает ежегодный рост на 20−25%. Оборот сферы ИТ оценивается в $550 млн. Доля сферы в ВВП Армении составляет 3,8%. Согласно стратегии развития отрасли, к 2018 году планируется обеспечить оборот в $1 млрд.