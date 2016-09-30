Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 19:39 — ИА Регнум. Матчи второго тура Лиги Европы принесли много радости российским болельщикам.

fckrasnodar.ru Игроки ФК «Краснодар»

«Краснодар» (Россия) — «Ницца» (Франция) 5:2 (2:1)

(2:1) «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия) — АЗ (Алкмаар, Нидерланды) 5:0 (2:0)

Если российские участники Лиги чемпионов после имея после двух туров по одному очку расположились на последних местах, то участники Лиги Европы имеют по две победы и лидируют в своих группах. Надо отметить, что «Краснодар» заставил своих болельщиков поволноваться пятнадцать минут, когда разница снова стала минимальной, и соперники создавали довольно опасные моменты. «Зенит» же дважды пропустил мячи из положения вне игры и позволил соперникам создать ещё несколько моментов для взятия ворот. То есть работать ещё есть над чем.

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Следующие матчи в Еврокубках пройдут 18 и 19 октября в Лиге чемпионов и 20 октября в Лиге Европы.