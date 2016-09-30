Минск, 30 сентября, 2016, 19:38 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Как «исторически значимые для банка и страны» оценили в крупнейшем банке Белоруссии документы, подписанные 29 сентября в Пекине во время визита Александра Лукашенко в КНР. Об этом 30 сентября проинформировала пресс-служба ОАО «АСБ Беларусбанк».

Председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Сергей Писарик подписал «ряд знаковых документов» с китайскими партнерами с участием Минфина Белоруссии. В частности подписанное с китайской компанией CITIC CONSTRUCTION Co., Ltd. соглашение о взаимодействии направлено на создание белорусско-китайского инвестиционного фонда.

«Таким образом, создана основа для учреждения в нашей стране дебютной структуры, наделенной функциями мобильного универсального инвестиционного фонда, открытого для притока капитала не только из Китая и Белоруссии, но и других стран. Фонд сможет самостоятельно определять объекты для финансирования, не ограничиваясь проектами, реализуемыми Китаем на территории Белоруссии. Доля участия «Беларусбанка» — 40%», — проинформировали в крупнейшем банке Белоруссии.

Кроме того, с Государственным банком развития Китая был подписан Меморандум о взаимопонимании, который «выражает намерения китайского банка выделить «Беларусбанку» 100 млн долларов США ресурсов из 300-миллионной кредитной линии, открытой в рамках Генерального кредитного соглашения от 2015 года». И в этом случае стороной документа выступил Минфин Белоруссии.

«Кредит сроком на три года будет направлен на финансирование текущей деятельности «Беларусбанка», — проинформировал белорусский госбанк. — В продолжение уже достигнутых в июне текущего года договоренностей «Беларусбанк» и Государственный банк развития Китая закрепили свои намерения о финансировании инвестиционного проекта ИООО «Славкалий» в Соглашении о выборке кредитных средств».

Как сообщало ИА REGNUM, официальный Минск ожидал от Пекина финансовой поддержки во время кризиса, согласившись на вхождение китайских банков в банковскую систему постсоветской республики. Были даже озвучены намерения приватизировать крупнейший банк Белоруссии — ОАО «АСБ Беларусбанк». Однако по итогам визита Александра Лукашенко не было подписано ни одного контракта и ни одного соглашения, предусматривавшего выделения правительству Белоруссии значительной финансовой помощи.