Минск, 30 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум.



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В Белоруссии с 1 октября начинает функционирование Межбанковская система идентификации (МСИ), сообщает пресс-служба НБ РБ.

МСИ создана в соответствии с президентским указом № 478 «О развитии цифровых банковских технологий» от 1 декабря 2015 года. Технологической базой формирования системы стало ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

"Функционирование МСИ начинается с процесса создания общей базы данных — с 1 октября 2016 года все банки Республики Беларусь будут осуществлять выгрузку данных о клиентах и их представителях, — проинформировал госрегулятор. — По завершении процедуры наполнения базы данных белорусские банки смогут предоставлять услуги с использованием МСИ, а клиенты, зарегистрировавшиеся в МСИ и давшие согласие на использование их данных, смогут воспользоваться новым сервисом на рынке банковских услуг».

Система позволит клиентам банков после однократной процедуры идентификации в личном присутствии в одном из банков получать в удобное время банковское обслуживание с помощью цифровых каналов в любом банке республики.

«Таким образом, гражданам страны станут доступны услуги, оказываемые банками, независимо от наличия в их населенных пунктах отделений банков, — отметили в Нацбанке. — Также Межбанковская система идентификации будет способствовать повышению конкуренции на рынке банковских услуг и в итоге снижению их стоимости для конечного потребителя — клиента».