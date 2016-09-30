Берлин, 30 сентября, 2016, 19:34 — ИА Регнум. Центральный банк Германии не видит необходимости в принятии нового глобального пакета по стимулированию мировой экономики, т.к. последняя продолжает восстанавливаться. Об этом со ссылкой на члена правления Бундесбанка Андреаса Домбрета передаёт Reuters.

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МВФ обратился к экономикам, имеющим профицит бюджета, тратить больше, но его призывы остались неуслышанными в Германии. Немецкий ЦБ выступает против дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики и правительство не хочет тратить из своего рекордного бюджетного профицита.

«Мы не видим необходимости для глобального, скоординированного пакета денежно-кредитной, фискальной и структурной мер», — заявил Домбрет в преддверии ежегодной встречи МВФ 7−9 октября.

«Это, скорее, о правильном сочетании политики в соответствии со стабильностью в отдельных странах», — сказал он.

Домбрет добавил, что Германия согласится на расширение двустороннего кредитного лимита, который ряд стран предоставили МВФ на пике кризиса еврозоны в 2012 году. В обмен на выделенные средства кредиторы получают право голоса.