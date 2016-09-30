Калининград, 30 сентября, 2016, 19:27 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 30 сентября, разгорелся международный скандал. Правоохранительные органы региона установили личность гражданина Германии, который спровоцировал ДТП в Калининграде, после чего скрылся с места происшествия.

germania.diplo.de Генконсульство Германии в Калининграде

Инцидент произошёл на улице Александра Невского в утренний час-пик. Белая «Ауди-6» с немецкими номерами выскочила на встречную полосу и по касательной задела другой автомобиль. После ДТП «немец» лишь увеличил скорость и скрылся.

По данным источника ИА REGNUM в компетентных органах, речь идёт о гражданине Германии Бенджамине Голдберге, который управлял своим личным автомобилем «Ауди» с номером «B-EN 1130». Известно, что Голдберг служит в Генеральном консульстве Германии в Калининграде в ранге дипломата.

klops.ru Машина немецкого дипломата Бенджамина Голдберга

Генеральный консул Германии Михаэль Банцхаф на просьбу корреспондента ИА REGNUM прокомментировать известие сказал: «Сначала я должен узнать, о чём идёт речь, а потом уже ответить». При этом, он уточнил, что в период, когда было совершено ДТП, он находился в отпуске.