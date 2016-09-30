Ульяновск, 30 сентября, 2016, 19:17 — ИА Регнум. В Удмуртии врачи не смогли спасти жизнь новорожденного ребенка, которого мать выбросила на свалку. Врачи несколько часов боролись за жизнь ребенка, а его мать утверждает, что он умер сразу после рождения.

Кузьма Петров-Водкин. Мать

Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, 32-летняя жительница Завьяловского района жила в Ижевске на съемной квартире. Там в ночь на 29 сентября она родила мальчика. После родов женщина положила ребенка в обувную коробку и отнесла в мусорный бак.

На следующий день женщине позвонили сотрудники женской консультации, где она наблюдалась, чтобы выяснить, почему она не пришла на прием.

Женщина рассказала сотрудникам консультации о случившемся, а они в свою очередь сообщили об этом в правоохранительные органы.

При осмотре мусорного бака следователи нашли ребенка, он был еще жив. Мальчика доставили в больницу, но спасти его не удалось. Через несколько часов он умер не смотря на оказанную медицинскую помощь.

По предварительной версии, причиной его смерти могло переохлаждение организма.

В отношении матери ребенка возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Во время допроса мать ребенка заявила, что мальчик умер сразу после рождения.