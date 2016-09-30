Москва, 30 сентября, 2016, 19:11 — ИА Регнум. Министр труда и социальной защиты населения Российской Федерации Максим Топилин заявил, что в 2017 году на финансирование программы «Материнского капитала» понадобится 320−340 млрд рублей. Об этом министр заявил сегодня, 30 сентября, в интервью ТАСС.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Топилин отметил, что в «стандартном режиме» (без учета программ по единовременной выплате из средств материнского капитала) на финансирование программы материнского капитала в 2017 году понадобится от 320 до 340 млрд рублей.

Напомним, в 2015 году существовала программа единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 20 тысяч рублей. В 2016 году эта выплата была увеличена до 25 тысяч рублей. Планируют ли власти продлить эту программу на 2017 год не известно.

Что касается самого материнского капитала, то в 2017 году он не будет индексироваться и составит 453 тысячи рублей.

Также Топилин отметил, что пока нет четкой ясности о продлении программы материнского капитала после 2017 года. Министр подчеркнул, что на 2017 год программа продлена, уже есть соответствующее законодательное решение. Что касается 2018 года, то Минтруда будет предлагать продлить программу, подчеркнул Топилин.