Анкара, 30 сентября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. Глава одной из крупнейших медиагрупп Турции «Доган Медиа» Мехмет Али Ялчындаг покинул свою должность после того, как хакеры обнародовали «е-мейлы», где тот уступил нажиму близкого окружения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, передаёт Reuters. Власти были недовольны редакционной политикой «Доган Медиа».

Johan Viirok Хакер

В заявлении о своей отставке Ялчындаг отрицает, что электронные письма просочилась в социальные сети с помощью группы левого толка RedHack. Он пообещал принять правовые меры, назвав этот акт «уродливым мошенничеством».

Отставку главы группы, включающей ведущую газету Hurriyet, телекомпанию CNN Turk и один из основных телеканалов Kanal D, зарубежные СМИ связывают с растущим давлением на журналистику после попытки госпереворота в Турции.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 16 июля в Турции была совершена попытка военного переворота. На улицы Анкары и Стамбула вышли многочисленные отряды с бронетехникой. В ходе боевых столкновений погибли 246 человек, более 2,1 тысячи человек получили ранения.

Мятеж не удался, к утру преданные руководству Турции военные полностью восстановили контроль над ситуацией в стране. За неудачной попыткой путча в Турции последовала волна чисток в рядах военных и в государственных структур. Сокращения коснулись судей, военнослужащих и чиновников. Властями Турции также было закрыто более 130 СМИ.

В попытке государственного переворота Эрдоган обвинил сторонников проживающего в штате Пенсильвания (США) оппозиционного исламского проповедника и лидера движения «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Анкара требует от Вашингтона экстрадировать его. Белый дом отказывается, аргументируя отсутствием доказательств вины Гюлена.