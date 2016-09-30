Москва, 30 сентября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. В Москве прооперированы пациенты, которые потеряли зрение после процедур в федеральном учреждении «НИИ глазных болезней имени Гельмгольца». Об этом сегодня, 30 сентября, сообщает пресс-служба НИИ.

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Напомним, ранее сегодня стало известно, что 11 пациентов «НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» потеряли зрение после инъекции препарата «Авастин». Министр здравоохранения России Вероника Скворцова распорядилась провести срочную проверку данного медицинского учреждения.

В самом НИИ сообщают, что все пациенты, потерявшие зрение, уже прооперированы. Медики утверждают, что динамика положительная, и зрение к пострадавшим возвращается.

Про препарат «Авастин» известно, что это российский аналог одного из дорогостоящих импортных лекарств. Инъекции «Авастина» делают только в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство пострадавших от инъекции препарата — жители регионов.