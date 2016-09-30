Ереван, 30 сентября, 2016, 18:55 — ИА Регнум. Крупный благотворительный проект «Врачи объединенной Армении» стартует в Армении и Нагорном Карабахе с 1-го октября.

Соцстраничка Тиграна Казаряна Тигран Казарян

Как отметил инициатор проекта — хирург Академии пластической хирургии Москвы Тигран Казарян, целью проекта является оказание помощи гражданам, проживающим на территории Армении, которые по тем или иным причинам не имеют возможности получать медицинское обеспечение со стороны высококвалифицированных и узких специалистов.

По его словам, в программу по оказанию благотворительной медицинской помощи будут включены также и жители Карабаха. Он добавил, что помощь в рамках проекта будет оказываться в основном малоимущему социальному слою, без возрастных ограничений. «Важная особенность проекта — это отсутствие его политического характера. В дальнейшем планируется расширение и укрепление механизмов работы ассоциации, деятельность которой рассчитана на долгие годы», — отметил Казарян.

Как подчеркнул Казарян в беседе с журналистами, на сегодняшний день о своем участии в проекте заявили около 3000 армянских и иностранных специалистов, причем не только врачи, но и журналисты, переводчики и другие.

По словам медика, пока что проект финансирует он лично. Казарян добавил, что в рамках проекта планируется провести благотворительные концерты. В частности достигнута договоренность о проведении концерта популярной джазовой певицы Мариам Мерабовой в Москве. Средства, собранные на концерте пойдут на финасирование проекта «Врачи объединенной Армении». Кроме того, в ходе концерта состоится также аукцион картин армянских детей-сирот, средства от продаж которых пойдут самим детям.

Он сообщил, что проект официально стартует 1-го октября в Степанакерте, где также пройдет научная конференция на тему «Посттравматический синдром после карабахских войн», организованная «Врачами Объединенной Армении» совместно с Центром психосоциального регулирования «Эмпатия» (Степанакерт).