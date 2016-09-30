Лавров не стал поддаваться на провокацию «Би-би-си» по поводу крушения MH17
Москва, 30 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недоумение в связи с предложением ведущего телерадиокомпании ВВС Стивена Сакура извиниться за сбитый малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17. Интервью Лаврова ВВС было опубликовано сегодня, 30 сентября.
Журналист предложил Лаврову извиниться в связи с очередным отчетом комиссии по расследованию причин крушения MH17, в котором совершенно бездоказательно было заявлено, что ЗРК «Бук», из которого якобы был сбит MH17, был привезен в Донбасс из России, а после стрельбы увезен обратно.
«Принести извинения за что?» — с недоумением спросил Лавров. Он добавил, что Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно ещё очень далеко от завершения. «Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых», — подчеркнул глава МИД РФ.
Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что российская сторона обнародовала и предоставила комиссии огромный объем данных относительно гибели MH17, но на это не последовало никаких реакций. При этом, комиссия продолжает ссылаться на некие данные, якобы предоставленные Украиной и США, но эти данные до сих пор не обнародованы.