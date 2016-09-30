Москва, 30 сентября, 2016, 18:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил недоумение в связи с предложением ведущего телерадиокомпании ВВС Стивена Сакура извиниться за сбитый малайзийский Boeing 777, выполнявший рейс MH17. Интервью Лаврова ВВС было опубликовано сегодня, 30 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Журналист предложил Лаврову извиниться в связи с очередным отчетом комиссии по расследованию причин крушения MH17, в котором совершенно бездоказательно было заявлено, что ЗРК «Бук», из которого якобы был сбит MH17, был привезен в Донбасс из России, а после стрельбы увезен обратно.

«Принести извинения за что?» — с недоумением спросил Лавров. Он добавил, что Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно ещё очень далеко от завершения. «Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых», — подчеркнул глава МИД РФ.

Также глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что российская сторона обнародовала и предоставила комиссии огромный объем данных относительно гибели MH17, но на это не последовало никаких реакций. При этом, комиссия продолжает ссылаться на некие данные, якобы предоставленные Украиной и США, но эти данные до сих пор не обнародованы.