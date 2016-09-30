Ставрополь, 30 сентября, 2016, 18:46 — ИА Регнум.



kremlin.ru Родители Героя России Магомеда Нурбагандова, растрелянного бандитами в Дагестане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин изучил ход расследования резонансных дел на Северном Кавказе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Следственного комитета по Ставропольскому краю.

30 сентября на оперативном совещании в Ставрополе глава СКР заслушал доклады о том, как идет расследование и какие на сегодняшний день есть результаты по уголовным делам Северного Кавказа и Южного федерального округа.

В пресс-службе не озвучивают, о каких конкретно делах идет речь. Уточняется, что на совещание пресса не приглашалась и информация, прозвучавшая на совещании носит конфиденциальный характер.

Однако известно, что по результатам совещания Быстрыкин дал ряд конкретных поручений о направлении расследования, в том числе по установлению и активизации розыска всех, кто может быть причастен к преступлениям.

Напомним, утром глава СКР принял присягу у 20 новоиспеченных кадетов специализированного корпуса, а вечером привел в Ставрополе прием граждан.

В последнее время громкие дела прогремели на Ставрополье и в Дагестане. Так, в июле в Дагестане бандиты расстреляли полицейского Магомеда Нурбагандова и его брата. Перед убийством они потребовали от полицейского, чтобы тот призвал коллег на камеру мобильного телефона отказаться от борьбы с членами НВФ. Однако Нурбагандов, напротив, призвал товарищей к борьбе, сказав: «Работайте, братья!»

Президент России Владимир Путин вручил Звезду Героя России родителям лейтенанта полиции, которому звание Героя было присвоено посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Власти Чечни приняли решение присвоить одному из микрорайонов города Грозного — «Олимпийский проезд», имени Героя России Магомеда Нурбагандова.

Там же, в Дагестане 24 сентября бандиты обстреляли сотрудников полиции в Табасаранском районе. сотрудники правоохранительных органов попытались остановить для проверки автомобиль «LADA Kalina», но бандиты попытались скрыться и открыли огонь по полицейским. Ответным огнем бандиты были нейтрализованы.

26 сентября на Ставрополье был расстрелян заместитель имама села Кара-Тюбе Равиль Кайбалиев, известный по так называемому «делу о хиджабах». Следствие рассматривает несколько версий убийства священнослужителя, в том числе, из-за конфликта на дороге.