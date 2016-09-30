Москва, 21 сентября, 2004, 07:28 — ИА Регнум. В середине сентября по приглашению Верховного Народного собрания КНДР в Пхеньяне побывала парламентская делегация Совета Федерации РФ. Председателя СФ Сергея Миронова сопровождали сенаторы Олег Кожемяко и Бато-Жаргал Жамбалнимбуев, руководитель секретариата председателя СФ Валерий Парфенов и другие. Российскую делегацию приняли руководитель КНДР Ким Чен Ир, председатель президиума ВНС Ким Ен Нам.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе сенатора от Приморья Олега Кожемяко, этот визит корейцы рассматривают как составную часть нового этапа в развитии российско-корейских отношений.

В ходе нынешнего визита члены российской делегации и представители высшей законодательной и исполнительной власти КНДР обсуждали многочисленные направления социально-политического и экономического сотрудничества, что доказывает активизацию отношений и наличие перспектив, которые в недалеком будущем могут обернуться плодотворным взаимодействием. Основной упор был сделан на сотрудничество в следующих сферах: прибрежном рыболовстве, переработке леса и нефти, туризме.

"Россия традиционно являлась основным поставщиком в КНДР оборудования, нефтепродуктов, древесины, угля, рыбы и морепродуктов, - говорит участник парламентской делегации, член Совета Федерации Олег Кожемяко. - Наибольшую активность, конечно, всегда проявляли в этом направлении дальневосточные регионы. Например, в Приморье за первое полугодие 2004 года внешнеторговый оборот с КНДР вырос в два с лишним раза по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. Правда, основная его часть - экспорт, тогда как импорт из КНДР в Приморье составляет лишь малую часть общего оборота. Но наличие в КНДР недорогих трудовых ресурсов позволит достаточно быстро отладить торгово-экономический обмен между нашими странами".

В связи с этим члены российской делегации обсудили с руководителями КНДР вопрос целесообразности создания на территории республики предприятий по переработке рыбы и морепродуктов, а также обеспечения условий для совместной работы специалистов двух стран над подобным проектом.

Помимо этого парламентарии затронули тему объединения транскорейской железной дороги с транссибирской магистралью, что позволит увеличить объем грузоперевозок между России и КНДР, а также принесет выгоду всему североазиатскому региону. Кроме того, одним из перспективных направлений может стать сотрудничество в области энергетики - например, строительство двух тепловых станций на территории Кореи при участии российских специалистов, а также модернизация ТЭЦ, построенных еще при помощи СССР. Во время визита также обсуждались финансовые вопросы, в частности, реструктуризация задолженности КНДР перед Российской Федерацией по ранее предоставленным кредитам. Корейские лидеры признают, что понимание России в этом вопросе даст толчок экономическому развитию КНДР и будет содействовать быстрому росту взаимовыгодных связей.

"Наиболее перспективно взаимодействие России и КНДР на уровне регионов, - считает Олег Кожемяко. - Доля межрегиональных связей в общей структуре сотрудничества РФ с КНДР составляет 70 %, и она растет. Уже есть примеры взаимодействия хозяйствующих субъектов российских регионов и КНДР на контрактной основе, что стало возможным в процессе создания соответствующей правовой базы между двумя странами. И эта правовая база будет развиваться: Совет Федерации намерен обеспечить законодательную поддержку прямых связей субъектов РФ и северных провинций КНДР".