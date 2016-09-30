Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 18:42 — ИА Регнум. На Международном инвестиционном форуме в Сочи подписан меморандум о сотрудничестве между администрацией Тамбовской области, ООО «ЭнергоПром Интернэшнл и Idromeccanica Lucchini SpA (Италия), сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Теплица

Как отметил первый заместитель главы Тамбовской администрации Александр Ганов, подписавший документ, меморандум закрепляет намерения сторон по реализации проекта строительства тепличного комбината по выращиванию овощной продукции и зеленых культур. Проектная стоимость составляет 1,9 млрд рублей. Комплекс будет построен в Котовске и займет площадь свыше 12 гектаров. Здесь будут выращивать томаты, огурцы и зеленые культуры. Объем круглогодичного производства овощной продукции составит 5845 тонн в год.

Сроки реализации проекта — 2016−2018 годы. Инвесторы рассчитывают, что вложения окупятся за 6 лет. На предприятии будет создано 120 рабочих мест. За десять лет реализации проекта предполагается направить 930 млн рублей налогов в консолидированный бюджет РФ и внебюджетные фонды, в том числе в областной и муниципальный бюджеты — 590 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тамбовские власти также подписали в Сочи меморандум о намерениях по сотрудничеству с ООО «Белая Дача Фарминг». Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса.