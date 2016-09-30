Афины , 30 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас назвал «опасными» для двусторонних отношений комментарии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которых тот поставил под сомнение договор о границах двух стран, передаёт Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Ранее, 29 сентября Эрдоган раскритиковал Лозаннский договор 1923 года, который определил современные границы Греции и Турции. В своей речи в Анкаре Эрдоган сказал, что соглашение «подарило» острова Греции.

«Ставить под вопрос Лозаннский договор, который установил нормы греческо-турецких отношений и статус-кво в Эгейском море и его островах, опасно для отношений между двумя странами и широкого региона», — передаёт администрация Ципраса его слова.