Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 18:37 — ИА Регнум. В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи 2016» состоялось подписание меморандума о намерениях по сотрудничеству между администрацией Тамбовской области и ООО «Белая Дача Фарминг», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации. Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса.

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Под документом поставили подписи первый заместитель главы администрации Тамбовской области Александр Ганов и генеральный директор ООО «Белая Дача Фарминг» Артем Беляев. По словам Александра Ганова, подписание меморандума будет способствовать развитию и укреплению взаимных связей в сфере переработки, хранения и реализации агропромышленной продукции.

«Учитывая, что одним из приоритетных направлений инвестиционной деятельности Тамбовской области является производство и переработка сельскохозяйственной продукции, стороны будут взаимодействовать для поддержания благоприятного инвестиционного климата Тамбовской области и реализации приоритетных инвестиционных проектов», — говорят региональные власти.

Отметим, что компания «Белая Дача» работает в России более ста лет и около года — на территории Тамбовской области. В ведении компании порядка 2,5 тыс. гектаров земли в Тамбовском районе. Она она приступила к строительству картофелехранилища. Стоимость проекта составляет 1,5 млрд рублей, из них 200 млн рублей компания уже вложила. В перспективе в Притамбовье будет выращиваться не только картофель, но и овощи в открытом грунте.