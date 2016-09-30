Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Свои подписи под документом поставили статс-секретарь-заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и генеральный директор ПАО «ФосАгро» Андрей Гурьев.

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В рамках соглашения планируется поддержка проектов по производству биотехнологической продукции, создание и развитие инфраструктуры в сфере промышленной и сельскохозяйственной биотехнологии в Вологодской области, содействие информационной поддержке этих проектов в рамках текущей деятельности Минэкономразвития России, в том числе во внешнеэкономической деятельности.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «ФосАгро», соглашение подписано в развитие договоренностей, достигнутых между компанией и правительством Вологодской области по биотехнологиям, закрепленным на Петербургском международном экономическом форуме 19 июня 2015 г. В данном направлении уже была проведена совместная работа по выбору перспективных направлений производства и применения высокоэффективных биомодифицированных агрохимикатов и кормовых добавок, по повышению эффективности лугового производства в хозяйствах Вологодской области.

Промышленные испытания эффективности применения биомодифицированного монокальцийфосфата были проведены в январе-апреле 2016 г. в ряде агрохозяйствах Вологодской области — СХПК «Племзавод Майский», ЗАО «Союз — Племзавод», СХПК Колхоз «Новленский», ООО «Нива». Применение биомодифицированного монокальцийфосфата показало биологическую и экономическую эффективность при выкармливании коров молочных пород и телят.

По направлению интенсификации лугового кормопроизводства в климатических условиях Вологодской области компания «ФосАгро» реализует долгосрочный научно-практический проект (2016−2018 гг.) с привлечением Международного института питания растений (IPNI), членом которого является, а также ФГБУ ГЦАС «Вологодский» и «Вологодская государственная молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина». Также компания активно сотрудничает с ФГБУ ГЦАС «Ростовский», проводит многочисленные совместные полевые опыты, обучающие семинары в Краснодарском крае, Ростовской, Орловской и других российских регионах.

В качестве базового хозяйства для перехода на интенсивную технологию выращивания кормов выбран СХПК «Племзавод Майский», достигший высокого производства кормовых растений с применением минеральных удобрений. Цель — обеспечение стабильных укосов кормовых культур со снижением зависимости от климатических условий.

Успешная реализация проекта позволит распространить практику оптимизированного применения удобрений на другие агрохозяйства с внесением изменений в агротехнологию.

Компания «ФосАгро» продолжит координацию и реализацию проекта до получения целевых результатов урожайности и качества урожая кормовых культур с оказанием необходимой ресурсной и организационной поддержки.

«Развитие биотехнологий сегодня является одной из самых перспективных отраслей мировой экономики. Их внедрение способствует развитию самых разнообразных промышленных секторов, в том числе химического и агропромышленного комплекса, — заявил президент Российской ассоциации производителей удобрений, генеральный директор «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Сегодня доля России на мировом рынке сельскохозяйственных биотехнологий составляет один процент. Таким образом имеется значительный потенциал для их применения. Мы одними из первых в стране занялись этим направлением, и полученные результаты говорят о правильности выбранного пути». Андрей Гурьев поблагодарил руководство Минэкономразвития, правительство РФ и губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова за большую помощь в реализации данного проекта и выразил надежду, что совместными усилиями намеченные цели будут достигнуты.

В своем выступлении губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отметил, что «приятно осуществлять такие амбициозные в рамках всей страны проекты с компанией «ФосАгро», которая выступает нашим традиционным партнером в реализации важнейших программ развития региона. Несомненно, данный проект не только усилит конкурентные преимущества «ФосАгро», занимающей первое место в России по поставкам удобрений на внутренний рынок, но и позволит обеспечить продовольственную безопасность страны и укрепить лидерство в качестве аграрной державы. Экономический эффект для Вологодчины от реализации биотехнологических программ оценивается в более 5 млрд. рублей к 2022 г.»

По словам заместителя министра экономического развития РФ Олега Фомичева, «в принятой правительством РФ программе развития биотехнологий поставлена амбициозная задача по выходу России на лидирующие позиции в области разработки биотехнологий, в том числе по отдельным направлениям агробио и промышленной биотехнологии, а также создание глобально конкурентоспособного сектора биоэкономики, который должен стать одной из основ модернизации и построения постиндустриальной экономики».

«Проект Вологодской области и компании «ФосАгро», поддержанный правительством РФ, в этом смысле по-настоящему прорывной, и позволит создать биотехнологическую продукцию, применение которой позволит максимизировать выгоду для отечественных сельхозтоваропроизводителей, и одновременно заботиться об окружающей среде», — подчеркнул замминистра.