Киров, 30 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Житель Кирова стал объектом вымогательства со стороны коллекторов, которые обещают облить его мать кислотой, если мужчина не вернет долг в 10 тыс. рублей. При этом сам кировчанин утверждает, что никаких денег в долг не брал. Он предполагает, что его координаты как поручителя дал сотрудникам микрофинансовой организации его друг.

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Запись разговора, изобилующую нецензурными выражениями с обеих сторон, выложил в социальную сеть юрист Ярослав Михайлов, к которому мужчина обратился за консультацией.

На записи слышно, как сотрудница коллекторского агентства угрожает мужчине и обещает, что в случае неуплаты долга его матери плеснут кислотой в лицо и она «приползет домой с кожей в руках».

«Если ты мне десятку не вернешь, я отправлю твою мамашу на тот свет», — пообещала женщина.

Михайлов считает, что звонок мог быть совершен из самой смикрофинансовой организации, где брались в долг деньги. В подтвержение этой версии говорит маленький срок, который прошел после получения кредита. За такой срок дела по взысканию дологов коллекторам, как правило, не передают.

Как сообщает «Репортеръ», в настоящее время Михайлов направил обращение в СК РФ с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело по фактам вымогательства и угроз расправой.

По словам юриста, у обратившегося к нему мужчины и у членов его семьи никаких долгов перед иными лицами, банками нет. Угрозы расправой он считал реальными и опасается их осуществления.

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Как сообщало ИА REGNUM, жалобы на действия коллекторов сегодня поступают из всех уголков России. Так, в Ульяновске коллекторы обещают поджечь Центральную клиническую городскую больницу, если им не вернут долг, который образовался у одной из сотрудниц лечебного учреждения.

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По данному факту уже возбуждено уголовное дело.