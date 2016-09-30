Вологда, 30 сентября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. На V Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» сегодня подписали соглашение между правительством Вологодской области и Российским экспортным центром об открытии в регионе нового института развития бизнеса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном центре поддержки предпринимательства.

Mikko J. Putkonen Грузовой вагон

Вологодская область вошла в число 20 пилотных регионов, где создаются такие центры. Российский экспортный центр будет предоставлять экспортно-заинтересованному бизнесу качественный сервис по оказанию федеральных и региональных услуг.

«Мы переходим на новый этап развития и запускаем совместный проект — Центр поддержки экспорта. Новая форма сотрудничества с экспортноориентированным бизнесом существенно облегчит последним выход на внешний рынок. Формат единого окна позволит более оперативно выходить на прямых партнеров за рубежом и осуществлять прямые продукции. На мой взгляд, подписав это соглашение, мы с уверенностью можем говорить о том, что вышли на более серьезный уровень экспортных отношений в регионе», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор Регионального центра поддержки предпринимательства Вологодской области Татьяна Крицкая.

Финансировать программы АНО «Центр поддержки экспорта Вологодской области», будет Минэкономразвития и АО «РЭЦ». Затраты региона сведутся к финансированию заработной платы сотрудников и аренды помещения.

Добавим, что Вологодская область занимает 4 место в Северо-Западном федеральном округе по внешнеторговому обороту и третье место по экспорту продукции. За восемь месяцев 2016 года Вологодская область экспортировала товаров на сумму более 1,7 млрд долларов США.