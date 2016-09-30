Тбилиси, 30 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили 30 сентября принял папу Римского Франциска, который прибыл с визитом в Тбилиси. По информации пресс-службы президента Грузии, встреча прошла в президентском дворце, и на ней речь шла о значении дипломатических отношений между Ватиканом и Грузией, 25-летие которых будет отмечаться в 2017 году.

Korea.net Франциск. 266-й Папа Римский

На встрече была подчеркнута особая миссия, которую выполняет Грузия в процессе диалога между цивилизациями и культурами.

Президент Грузии приветствовал решение святого престола о возведении в Ватикане монумента Святой Нино, что в Тбилиси расценивают как еще один пример прочных и нерушимых связей между государствами.

Стороны также обсудили состояние безопасности в регионе и случаи нарушения прав человека на «оккупированных территориях». Президент поблагодарил папу Римского за поддержку святым престолом территориальной целостности Грузии. Георгий Маргвелашвили отметил, что в результате возведения заграждений на «оккупированных территориях» местные жители лишены коммуникации друг с другом, получения образования на родном языке и свободы передвижения.

В заключение встречи стороны обменялись памятными подарками.