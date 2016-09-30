Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о необходимости изменения всей системы государственного управления в России. Об этом Медведев заявил сегодня, 30 сентября, «на полях» инновационного форума в Сочи.

ИА REGNUM

Глава правительства заявил, что согласен с Алексеем Кудриным, который ранее высказал мысль о необходимости коренного изменения системы государственного управления в России.

«Не могу не согласиться с Алексеем Леонидовичем Кудриным в том, что для нас, безусловно, важно не только достигнуть всех целевых показателей в образовании, здравоохранении, в дорогах, в городской среде — то есть, во всех сферах жизни людей — это ключевая, важнейшая задача; но нужно поменять и всю систему государственного управления», — сказал Медведев.

Напомним, Кудрин неоднократно заявлял о необходимости коренного изменения государственной системы управления в России. Он говорил об этом по разным поводам. В последний раз Кудрин обращал внимание, что сейчас идет процесс переизбрания губернаторов — от назначаемых они становятся избранными своим населением. В связи с этим Кудрин предлагает дать губернаторам больше полномочий и меньше регламентировать их деятельность. Кудрин считает, что это даст определённый толчок к развитию регионов.

Стоит отметить, что Кудрин, который в прошлом был министром финансов, сейчас возглавляет совет фонда «Центр стратегических разработок» (ЦСР). Эта структура считается ключевым элементом либеральных сил в России. Считается, что именно эта структура представит экономическую программу Владимира Путина на президентских выборах 2018 года.

Примечательно, что Кудрин ушел из правительства из-за конфликта с Медведевым, который тогда был президентом России. Кудрин тогда заявил, что у него есть принципиальные разногласия с политикой президента Медведева, и он не видит себя в правительстве Медведева, которое должно быть сформировано после президентских выборов 2012 года. Медведев тогда публично отчитал Кудрина и предложил ему уйти в отставку, что тот и сделал.

После этого Кудрин делал много заявлений в ультралиберальном ключе и даже предлагал поступиться национальными интересами в угоду Западу. Тем не менее президент Путин продолжает заявлять, что Кудрин входит в его команду.