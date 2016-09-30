София, 30 сентября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. Вслед за Францией и Бельгией запрет на ношение паранджи установила Болгария, приняв соответствующий закон, передаёт Der Spiegel.

ArmyAmber Паранджа

Нарушившие его должны будут заплатить от 100 до 750 евро. В качестве причины нововведений болгарское правительство назвало защиту национальной безопасности в условиях повышенного риска терактов. Инициатива реформы исходила от одной из правящих партий — Патриотического фронта.

Исключением будет использование паранджи в молельных домах, профессиональной деятельности и спорте. Главная правящая партия — Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) поддержала запрет, хотя в Болгарии с турецким меньшинством редко можно увидеть полностью завуалированных женщин. Для ГЕРБ главным мотивом при принятии решения было сохранить единство правительственной коалиции.

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