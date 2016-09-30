Ярославль, 30 сентября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. 30 сентября на Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Ярославской области и ПАО «Сбербанк России». Об этом сообщает интернет-портал органов государственной власти Ярославской области.

yarregion.ru Дмитрий Миронов и Герман Греф

Подписанное соглашение предполагает принципиальное увеличение масштабов кредитования инвестиционных проектов на территории Ярославской области в целях развития и поддержки малого и среднего предпринимательства. Также документ касается сотрудничества в рамках реализации программ инфраструктурного развития региона, жилищного строительства и благоустройства населенных пунктов, реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Документ подписали врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и президент, председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф.

«Сбербанк на протяжении многих лет является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет Ярославской области. Я надеюсь на дальнейшее развитие взаимоотношений и продолжение взаимовыгодного сотрудничества», — отметил Дмитрий Миронов

«С Дмитрием Юрьевичем мы только начали сотрудничество, но уже видим, что собирается очень дееспособная команда. Мы заканчиваем обсуждение по целому ряду направлений взаимодействия, рассматриваем возможность перемещения структурных подразделений в Ярославскую область. Очень надеюсь, что новая команда сможет решить накопившиеся в регионе проблемы. Мы будем этому всячески способствовать», — цитирует слова Германа Грефа портал органов государственной власти Ярославской области.

Подписанное соглашение несомненно повысит инвестиционную привлекательность Ярославской области. Однако стоит напомнить, что по итогам 2015 года бюджет региона недосчитался примерно 900 млн рублей налоговых поступлений со стороны Сбербанка, что в определённой части привело к срыву обязательств правительства Ярославской области перед Минфином по условиям предоставления государственного кредита.