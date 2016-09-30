Тольятти, Самарская область, 30 сентября, 2016, 17:51 — ИА Регнум. 30 сентября в ходе пленарного заседания XV Международного Инвестиционного форума в Сочи председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в своем выступлении на тему «Устойчивое экономическое развитие» рассказал о механизме присвоения статуса территории опережающего развития как эффективном инструменте поддержки моногородов, в том числе речь шла о Тольятти, сообщает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Медведев подчеркнул, что задача властей заключается в том, чтобы превратить моногорода из депрессивных зон в территории новых индустриальных возможностей и успеха. По его словам, на выстраивание в моногородах необходимой для бизнеса инфраструктуры будет направлено порядка 6,5 млрд рублей. Это позволит к концу 2018 года создать 230 тыс. новых рабочих мест вне градообразующих предприятий.

«Вне зависимости от того, исключен город из числа моногородов или нет, статус территории опережающего развития сохранится на будущее. Будет действовать и особый набор льгот, как налоговых, так и в части государственного и муниципального контроля», — отметил Дмитрий Медведев.

Он напомнил собравшимся, что на днях статус территории опережающего развития был присвоен Тольятти. «Последний документ, который на эту тему вышел, буквально вчера — документ о придании статуса ТОР Тольятти. Хотя, надо признать, это огромный город с очень большим производством, но даже там есть серьезные проблемы, связанные с монопрофильностью», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации региональных властей, приобретение Тольятти статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) позволит повысить инвестиционную привлекательность, открыть новые предприятия, увеличить дополнительные налоговые поступления в городской бюджет и снизить социальную напряженность.

Для резидентов ТОР «Тольятти» устанавливаются льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций, земельному налогу, а также предусмотрено снижение страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 7,6% от фонда оплаты труда и облегченный порядок проведения государственного и муниципального контроля. Минимальный объем капитальных вложений резидентов составляет не менее 20 млн.рублей. От каждого потенциального резидента в течение первого года после включения в соответствующий реестр требуется инвестировать не менее 5 млн. рублей и создать не менее 20 новых рабочих мест.

Положительное решение о включении Тольятти в список территорий опережающего социально-экономического развития было вынесено в марте текущего года специальной комиссией Министерства экономического развития Российской Федерации.

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