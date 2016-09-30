Севастополь, 30 сентября, 2016, 17:50 — ИА Регнум. 30 сентября в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» встречали миллионного туриста — впервые за всю историю существованию Херсонесского музея. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе архитектурно-музейного комплекса.

Alexxx Malev Севастополь. Национальный заповедник «Херсонес Таврический»

Миллионным посетителем стала гостья из Москвы Ксения Литвинчук, которую встречали у входа директор музея-заповедника Светлана Мельникова и сотрудники Херсонесского музея.

Гостью встретили театрализованным представлением — с византийскими напевами и древнегреческими одами. Богини Херсонеса — сотрудницы научно-просветительского отдела музея в греческих нарядах — вручили Ксении в подарок вазу с античными мотивами, венок из плюща, сертификат миллионного посетителя и каталог музейных предметов «Наследие византийского Херсона», репродукцию-магнит стеатитовой иконы, оригинал которой хранится в фондах музея-заповедника.

«Изучая посещаемость музея-заповедника за последние годы, мне было трудно поверить, что сегодня мы впервые встретим миллионного туриста. Казалось, что превышение потока туристов в 2015 году более чем на 150 тысяч, а цифра составила более 400 тысяч», — это придел возможной посещаемости, — сказала директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

Она отметила, что туристический сезон этого года еще не окончен — «впереди еще теплый крымский октябрь, школьные каникулы, и теперь даже трудно вообразить какой будет финальная цифра этого года».

Мельник добавила, что сейчас для музея важно понять, какое количество посетителей является оптимальной нагрузкой на памятник. Для сравнения: в 2015 году заповедник посетили 456,8 тыс. человек.