Москва, 1 октября, 2016, 00:19 — ИА Регнум.



Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР В КХЛ сегодня сыграно пять матчей

Результаты матчей, сыгранных 30 сентября.

«Лада» (Тольятти) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 5:2 (0:1 2:0 3:1)

(0:1 2:0 3:1) «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо» (Минск, Белоруссия) 2: 4 (1:2 1:2 0:0)

(1:2 1:2 0:0) «Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) 3:1 (1:0 1:1 1:0)

(1:0 1:1 1:0) «Ак Барс» (Казань) — «Динамо» (Рига, Латвия) 2:1 (0:1 2:0 0:0)

(0:1 2:0 0:0) «Медвешчак» (Загреб, Хорватия) — «Слован» (Братислава, Словакия) 6:0 (2:0 4:0 0:0)

Завтра, 1 октября, в КХЛ будет сыграно пять матчей.

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.