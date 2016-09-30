Симферополь, 30 сентября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. Российская делегация готовится к поездке в Амстердам на очередное заседание суда по коллекции древностей крымских музеев, «застрявших» в Нидерландах из-за перехода Крыма от Украины к России. В состав делегации войдёт директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, об этом он сообщил «Крымской газете», не став рассказывать о полном составе делегации.

Виктор Васнецов. Бой скифов со славянами. 1881

«Я пока воздержусь от комментариев по этому поводу, но за себя могу сказать, что буду лично там присутствовать», — сказал Мальгин.

Заседание по коллекции, широко известной в прессе как «Скифское золото», назначено в окружном суде Амстердама на 5 октября.

На своей странице в Facebook «Центральный музей Тавриды» разместил ссылку на презентацию невозвращённых в Крым экспонатов с названием «Невозвращенное наследие Крыма». Здесь представлено слайд-шоу с экспонатами, «застрявшими» в Нидерландах, и история «культурного конфликта» музеев. В презентации говорится, что в 2013—2014 годах четыре крымских музея — «Национальный заповедник «Херсонес Таврический», «Керченский историко-культурный заповедник», «Бахчисарайский историко-культурный заповедник» и «Центральный музей Тавриды» участвовали в международном выставочном проекте, включавшем организацию выставок предметов из этих музеев в Ландес-музее города Бонна (в Германии) и Музее Алларда Пирсона Университета Амстердама (в Нидерландах).

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Выставка «Скифское золото» до сих пор задерживается в Амстердаме

На выставках «Крым — золотой остров в Черном море. Греки — скифы — готы» и «Крым. Золото и тайны Черного моря» было представлено 2 тыс. 111 археологических предметов эпохи античности и раннего средневековья, найденных во время археологических раскопок на территории Крыма, «отражающих историю Крыма, этой эпохи и являющихся неотъемлемой частью культурного наследия народов полуострова». В 2014 году по требованию правительства Украины экспонаты крымских музеев не были возвращены в Крым, где они хранились и исследовались в течение многих лет. «В настоящее время уникальные экспонаты недоступны для актуального рассмотрения…», — говорится в презентации. Остались только фотографии в архивах музеев. Крымские археологи отмечают, что-то, что коллекцию не передали Украине, как она этого требовала — уже внушает оптимизм.

Сейчас Россия в суде добивается возвращения коллекции в Крым.

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