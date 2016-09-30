Тольятти, Самарская область, 30 сентября, 2016, 17:41 — ИА Регнум. 30 сентября на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи-2016» между правительством Самарской области, ПАО «Сбербанк России» и ОАО «АвтоВАЗ» подписано соглашение о сотрудничестве, которое позволит снизить напряженность на рынке труда в Тольятти. Для решения этой задачи в Автограде будет создан центр корпоративных решений Сбербанка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В церемонии подписания соответствующего соглашения приняли участие самарский губернатор Николай Меркушкин, президент-председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман и председатель совета директоров ОАО «АвтоВАЗ» Сергей Скворцов.

Соглашением предусмотрена реконструкция помещений «АвтоВАЗа» для организации на его площади центра корпоративных решений «Сбербанка», который будет заниматься он-лайн поддержкой всех потребностей юридических лиц финансовой организации.

Рабочие места будут создаваться в два этапа: на первом этапе до 1 января 2017 года будет создано 160 рабочих мест, на втором этапе до 1 сентября следующего года количество сотрудников будет увеличено до 1000 человек.

Скворцов выразил признательность «Сбербанку» как надежному партнеру и кредитору за усилия по созданию новых рабочих мест. Греф со своей стороны сказал: «Я благодарю всех партнеров и Николая Ивановича Меркушкина. Мы понимаем, что ситуация в Тольятти непростая и постараемся часть нагрузки взять на себя. Там хорошие условия и хорошие кадры». Он также подчеркнул: «АвтоВАЗ» — это наш стабильный и очень хороший партнер, которому мы стараемся помогать как финансово, так и по-партнерски».

Губернатор Меркушкин отметил, что влияние на решение «Сбербанка» по выбору региона, где будет размещаться центр корпоративных решений оказало то, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о придании Тольятти статуса Территории опережающего развития. Определяющую роль в решении банка сыграло то, что в Тольятти сложная ситуация с трудоустройством людей.

«В Центре корпоративных решений будет работать колл-центр «Сбербанка», люди здесь частично заниматься бухгалтерией, но больше аналитической работой — подготовкой отчетов, хранением архивов и т.д. Причем функции этого центра могут расширить. «Этот центр будет выходить на технопарк «Жигулевская долина», на Дата-центр и не исключается, что «Сбербанк» может у нас организовать электронный архив — это следующий шаг, который позволит создать дополнительные рабочие места, может быть, даже еще большие. Поскольку для создания электронного архива нужен мощный вычислительный центр с высокой степенью защиты», — сообщил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о присвоении Тольятти статуса территории опережающего социально-экономического развития. По информации мэрии Тольятти, все налоговое послабления, которые, «несомненно, привлекут в город новые предприятия», не касаются налоговых отчислений в муниципалитет. «Пострадают», в основном, региональные и федеральные бюджеты. Для успешного старта резидентам-инвесторам нужно будет зарегистрироваться и вести свою деятельность непосредственно на территории ТОР (то есть Тольятти), а также вложить в свой проект не менее 20 млн рублей. За первый год работы организация должна будет создать не менее 20 рабочих мест.

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