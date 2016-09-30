Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга перешел на усиленный режим работы, который продлится до понедельника. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 30 сентября в этом смольнинсском ведомстве.

Томас Коул. Буря. 1826

Усиление связано со штормовой обстановкой в Петербурге. В комитет поступает информация о рухнувших под натиском сильного ветра дорожных знаках и щитах. При этом данных о поваленных деревьях пока нет.

Между тем, петербуржцы с утра информируют через социальные сети о нанесенном уроне. Так, с бизнес-центра «Содружество» упал кусок утеплителя, повредив три припаркованные внизу машины. Дорожный знак обрушился на автомобиль неподалеку от Славянки; светофор упал на пересечении Ленинского проспекта и площади Конституции; на улице Подвойского с крыш улетают металлические щиты.

Компания «Ленэнерго» также с 29 сентября продолжает работать в режиме повышенной готовности. На оперативном дежурстве в «Ленэнерго» находятся около 100 мобильных ремонтных бригад. Крупных технологических нарушений и отключений системообразующих линий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не допущено, информирует пресс-служба предприятия.

Напомним, по прогнозу синоптиков, порывы ветра Петербурге будут достигать до 18 метров в секунду в течение всего дня, в прибрежных районах — до 23 метров в секунду.