Вильнюс, 30 сентября, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Долг сектора центральной власти Литвы в конце августа 2016 года достигал 15,058 млрд евро или 39,4% от прогнозируемого ВВП 2016 года (38,262 млрд евро). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 30 сентября, в пресс-службе Министерства финансов Литвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долги Литвы

В конце августа иностранный долг сектора центральной власти составил 74,6% от всего долга центральной власти: долг иностранным финансовым учреждениям составлял 9,492 млрд евро, международным организациям — 1,738 млрд евро.

Долг внутреннего сектора центральной власти составил 25,4% от всего долга: внутреннему финансовому сектору центральная власть была должна 3,255 млрд евро, нефинансовому сектору — 0,062 млрд евро, другим кредиторам — 0,511 млрд евро.

Весь долгосрочный долг центральной власти составил 15,010 млрд евро (99,7% от всего долга), краткосрочный — 0,048 млрд евро (0,3%).

Структура долга центральной власти в конце августа 2016 года была такой: в евро — 64,8%, в долларах США — 34,2%, в швейцарских франках — 1%.

С учетом примененных мер финансовых производной долг в августе составил 14,198 млрд евро. Это составило 37,1% от прогнозируемого ВВП 2016 года.