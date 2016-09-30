Санкт-Петербург, 30 сентября, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В Петербургском аэропорту «Пулково» состоялись аварийно-спасательные учения с привлечением сотрудников и техники различных экстренных служб. За ходом тренировки понаблюдал корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Тушение самолета Ан-48 на осенних аварийно-спасательных учениях в Пулково

По легенде учений, во время посадки пассажирского самолета Ан-148 произошел разрыв покрышки правой стойки шасси, разрыв системы гидравлики, воспламенение вытекающей жидкости и шасси самолета. На борту лайнера находятся 30 пассажиров и 5 членов экипажа. Возникает угроза распространения пожара, что повлечет за собой гибель пассажиров и экипажа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пассажиры самолета — участники аварийно-спасательных учений

По сценарию учений, после получения информации об авиапроисшествии в «Пулково» объявляется сигнал «Тревога», все подразделения аварийно-спасательной команды (АСК) прибывают к месту ЧП и приступают к тушению пожара.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Пожарные бригады должны прибыть на место за 2-3 минуты

После его ликвидации начинается эвакуация пассажиров и экипажа с борта самолета. К сотрудникам АСК аэропорта приходят на помощь подразделения пожарной охраны и скорой помощи Санкт-Петербурга, а также вертолет авиационного отряда регионального ГУ МВД.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Начало эвакуации пассажиров с борта самолета Ан-148

Вертолет должен доставить тяжело пострадавших пассажиров в больницы города.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Вертолет отбывает с пострадавшими в больницу города Санкт-Петербург

«Все пассажиры и члены экипажа успешно эвакуированы, пострадавшим оказана медицинская помощь. Проводится контрольный осмотр салона и багажного отсека самолета. В аэропорту дан сигнал «Отбой тревоги», — рассказали о ходе учений в ООО «Воздушные ворота северной столицы», — управляющей компании аэропорта.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Диагноз

Как отмечается, аварийно-спасательные учения в «Пулково» проходят дважды в год. В ходе тренировки отрабатываются действия по ликвидации авиационного происшествия и проведению аварийно-спасательных работ, оценивается готовность аварийно-спасательной команды, проверяется работа системы связи и оповещения АСК аэропорта и городских аварийно-спасательных и оперативных служб.

Юлия Карнаева ИА REGNUM К месту происшествия все необходимые службы прибыли за несколько минут

Добавим, что в 2010−15 годах в «Пулково» построены и введены в эксплуатацию две новые аварийно-спасательных станции. Парк службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов включает 8 аэродромных пожарных автомобилей на базе КАМАЗ.