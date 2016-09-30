Сочи, Краснодарский край, 30 сентября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Среднегодовой курс доллара, заложенный Минфином в бюджет на 2019 год, составит 71,1 рубля, сообщил глава министерства Антон Силуанов в рамках форума «Сочи-2016».

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс доллара

«Среднегодовой курс рубля, заложенный в бюджет на 2019 год, — 71,1 рубля за доллар. 67,5 рубля за доллар — в 2017 году, 68,7 рубля за доллар — в 2018 году», — сказал министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, среднегодовой курс доллара, заложенный в федеральный бюджет на 2016 год составил 63,3 рубля. В бюджете на 2015 год был заложен курс доллара — 37,7 рубля.