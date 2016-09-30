Минск, 30 сентября, 2016, 17:14 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Госдолг Белоруссии за январь-август 2016 года вырос на 9,7% и на 1 сентября составил 36 млрд белорусских рублей (около $15 млрд). Об этом 30 сентября проинформировало министерство финансов республики.

Совокупный госдолг Белоруссии с начала года вырос на 3,2 млрд деноминированных «зайчиков» — то есть более чем на $1,5 млрд в эквиваленте. При этом внешний госдлог вырос на 7,2% и внутренний — на 1,8%.

«Внешний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2016 года составил 13,3 млрд долларов США, увеличившись с начала года на 896,0 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 7,2%, — сказано в официальном сообщении.

За январь-август были привлечены внешние государственные займы на сумму $1,367 млрд: $800 млн — Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР); $287,9 млн — правительства РФ и российских банков; $206,8 млн — банков КНР; $70,5 млн — МБРР; $1,8 млн — ЕБРР и СИБ.

Погашение внешнего госдолга с начала 2016 года составило $568 млн: $200,0 млн — правительство РФ;$176,6 млн — ЕФСР; $163,0 млн — банки КНР; $27,7 млн — МБРР; $0,7 млн — США.

«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 сентября 2016 года составил 9,9 млрд рублей, увеличившись с начала года на 0,2 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 1,8%», — проинформировал Минфин.

В частности, по данным министерства, с начала года было размещено внутренних валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физических лиц на сумму $1,1522 млрд и 493,7 млн белорусских рублей. При этом погашено гособлигаций было на сумму $1,276 млрд и 596,2 млн деноминированных белорусских рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ЗВР Нацбанка Белоруссии по состоянию на 1 сентября оценивались в $4,7 млрд (рассчитанных по методологии МВФ). С начала года ВВП Белоруссии демонстрирует падение. В 2016 году белорусская промышленность продолжила падение, также снизились показатели экспорта и импорта, деловой активности в целом и реальных доходов населения.

Надежды официального Минска на получение $3-миллиардного кредита МВФ не оправдались. Евросоюз, США, КНР также не предоставили Белоруссии финансовой помощи. Лишь Россия продолжает поддержку своего номинального союзника, однако и она сократила объёмы помощи.