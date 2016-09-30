Анкара, 30 сентября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. Комментарии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об историческом соглашении, определившем нынешние границы Турции с Грецией, вызвали резонанс в двух странах, передаёт Daily Mail.

jarekgrafik Греческий берег

Во вчерашнем (29 сентября) выступлении Эрдоган допустил, что Лозаннский договор 1923 года, о котором турецкие националисты договорились с Антантой, не может считаться «победой», так как Турция уступила Греции несколько прибрежных островов, принадлежавших ранее Османской империи.

Слова президента вызвали гнев у представителей главной оппозиции Турции, чей лидер подписывал договор. Народно-республиканская партия (CHP) считает, что Лозаннский договор отменил жёсткие условия предыдущего договора, которые навязывались ранее Порте.

В Греции министр обороны Панос Камменос заявил: «Попытки бросить тень сомнения на международные договоры ведут к опасным путям». Он предостерёг Анкару от того, чтобы «следовать» такими путями.