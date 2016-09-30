Москва, 30 сентября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров считает, что власти США используют ряд террористических группировок в Сирии для свержения законного правительства этой страны во главе с президентом Башаром Асадом. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил в интервью ВВС, которое было опубликовано сегодня, 30 сентября.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров заявил, что США всеми силами защищают джихадистские террористические группировки в Сирии, чтобы те при случае помогли американцам свергнуть Асада. Глава МИД РФ отметил, что США нарушили свое обещание отделить запрещенную в России террористическую группировку «Фатех-аль Шам» (прежде называлась «Фронт ан-Нусра», также запрещена в России) и другие террористические группировки от так называемой умеренной оппозиции.

Министр иностранных дел России подчеркнул, что это обещание американцы давали много раз и каждый раз не сдерживали его под разными предлогами. «И у нас есть все больше и больше оснований полагать, что с самого начала план был защитить «Фронт ан-Нусра» и приберечь его для плана «Б» или второй стадии, когда будет время, чтобы изменить режим», — добавил Лавров. Он также отметил, что США никогда не наносили авиаударов по «ан-Нусре» ни в какой части Сирии.