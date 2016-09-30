Москва, 30 сентября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Рабочая группа Минздрава выработает взвешенное решение по абортам до конца 2016 года, заявила министр Вероника Скворцова.

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Минздрав вместе с Русской Православной Церковью (РПЦ) проанализирует все факторы, оценивая все возможные риски.

Кроме того, сумма, которую удастся сэкономить за счет выведения абортов из системы ОМС, не существенная, отметила министр. «Не очень большая сумма, она существенно ни на что не повлияла бы», — заявила она.

Скворцова также напомнила, что Минздрав осторожно относится в целом к этой идее.

Чтобы снизить число абортов, ведомство предпринимает определенные меры, которые уже доказали эффективность. Так, с 2011 года количество абортов снизилось на 40%, с 735 тыс. до 447 тыс, приводит данные министерство.

При этом, как отметила Скворцова, нужно с осторожностью подходить к введению дополнительных запретов, так как это может повлечь увеличение материнской смертности из-за «подпольных» абортов. В частности, такая ситуация возникла в середине прошлого века. В 1935 году смертность от аборта составляли 26% от всех случаев женской смертности, в 1940 году после введения запрета на аборты эта цифра достигла уже 51%, приводит данные Минздрав.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вице-премьер Ольга Голодец заявила, что решение по абортам должно быть взвешенным и обоснованным. «Это решение должно быть взвешенным и обоснованным, и не должно принести за собой серьезных последствий», — прокомментировала Голодец в Совфеде инициативы по запрету абортов.

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Сокращение числа абортов улучшит демографическую ситуацию, но способ, которым удастся достичь такого снижения, должны найти специалисты сферы здравоохранения, заявил глава Минтруда Максим Топилин на Международном инвестиционном форуме в Сочи. «Чем меньше абортов, тем демографическая ситуация лучше, безусловно. Никто не спорит, что аборты тема неприятная — и для женщины, и для общества и так далее. А вот как это делать — ОМС, не ОМС — я не могу сказать. У главы Минздрава надо уточить», — сказал Топилин.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее подписал петицию о запрете абортов в России. После этого официальный представитель РПЦ пояснил, что таким образом патриарх хотел привлечь внимание к проблеме. В целом же позиция церкви по этому вопросу остаётся неизменной: аборты должны быть выведены из системы ОМС. После подписания документа патриархом Кириллом в обществе развернулась дискуссия.