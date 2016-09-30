Тирасполь, 30 сентября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Выборы в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) состоятся 11 декабря. Уже определились основные кандидаты в президенты Приднестровья. Но главная борьба за президентское кресло, по мнению большинства экспертов, развернётся между Вадимом Красносельским, которого поддерживает «Единая Россия», и действующим главой ПМР Евгением Шевчуком.

«Комсомольская правда» Кандидат в президенты Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский

«Независимо от гражданства, народ Приднестровья считает себя частью русского мира, — заявил сегодня, 30 сентября, на пресс-конференции в Москве кандидат в президенты Приднестровья председатель Верховного совета ПМР Вадим Красносельский. — Нас объединяет великий русский язык, общие культурные ценности и история. На протяжении последних столетий у нас были общие взлеты и падения, поражения и победы. Свое будущее мы видим исключительно с Россией!».

Спикер приднестровского парламента — довольно известный в республике человек. Был министром внутренних дел при первом президенте Приднестровской Молдавской республики Игоре Смирнове. Осенью прошлого года Красносельский со своими сторонниками из партии «Обновление» убедительно победил на выборах в Верховный совет, где его команда получила 35 из 43 мандатов. Во время недавних выборов в Государственную думу РФ подавляющее число из 100 тысяч россиян, проживающих в Приднестровье и имеющих право голоса, поддержали представителей «Единой России». А Вадим Красносельский вёл активную предвыборную агитацию за российскую партию власти.

«У нас очень хорошие связи с «Единой Россией», — подчеркнул он. — В Приднестровье открыто единственное зарубежное отделение этой партии. Ведутся постоянные консультации с российским депутатским корпусом по гармонизации законов нашей республики и России».

То, что основными конкурентами станут Шевчук и Красносельский, подтверждают опубликованные в начале сентября опросы ВЦИОМ. За Вадима Красносельского готовы голосовать 25% тех, кто пойдёт на выборы, за Евгения Шевчука — 14%. Это существенно больше, чем у других кандидатов.

Шевчук делает ставку на геополитику. При этом, согласно последним опросам общественного мнения, избирательный рейтинг Вадима Красносельского уверенно растет. Основной причиной этого называют пророссийскую позицию спикера верховного совета.

7 сентября он подписал указ «О реализации итогов республиканского референдума, состоявшегося 17 сентября 2006 года», поручив создать комиссию по приведению законодательства непризнанной республики в соответствие с законами России. Напомним, что ещё десять лет назад граждане Приднестровской Молдавской Республики выразили желание о признании независимости ПМР и последующем присоединении к России.

Однако указ Евгения Шевчука вызвал большой скандал. Ряд СМИ даже написали о том, что Приднестровье начало процесс присоединения к России. Оппоненты же действующего руководителя назвали этот шаг «предвыборным ходом», так как сама Россия ещё не готова к объединению. А российские законодательные акты неприменимы в Приднестровье, поскольку в законах двух стран слишком много различий. Так или иначе, но бурная дискуссия на время затмила реальные экономические и социальные проблемы и дала возможность господину Шевчуку обвинять оппонентов в противодействии курсу на присоединение к России. Одна из претензий Евгения Шевчука к Вадиму Красносельскому — в том, что за ним стоит крупнейшая в Приднестровье бизнес-структура — холдинг «Шериф».

Глава Верховного совета отвергает все обвинения. «Я участвую в выборах как самовыдвиженец. Не состою ни в какой партии. Это поможет мне быть вне партийной дисциплины, которая иногда мешает для принятия нужных для граждан Приднестровья решений. Я смогу быть полезен многим, в том числе и бизнесу, — говорит Вадим Красносельский. — За мной никто не стоит из олигархов. Я выступаю за мелкий и средний бизнес и за здоровую конкуренцию. И для меня нет различия: нарушил закон мелкий предприниматель или крупный холдинг. Уйти от ответственности не сможет никто».

Эксперты отмечают, что даже если бы ПМР действительно решила войти в состав России, это было бы затруднительно с практической точки зрения. Непризнанная республика не имеет общей границы с Россией. С 2006 года Украина и Молдавия проводят политику экономической блокады самопровозглашенной республики. Действия Киева и Кишинева вызывают беспокойство Москвы. Президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал власти обоих государств прекратить попытки контроля за импортно-экспортными операциями непризнанной республики. Россия ежегодно оказывает ПМР экономическую помощь в размере около миллиарда долларов. Правда, в последнее время экспорт в Россию товаров из ПМР резко сократился, с сожалением констатировал Вадим Красносельский. «Нам всегда было, что предложить России, — говорит председатель Верховного совета Приднестровья, — это и товары аграрного сектора, легкой и тяжелой промышленности. Но сейчас наш экспорт в Россию снизился с 50% до 8%. Столько же мы экспортируем только в Италию».

Тем не менее, российский фактор всегда использовался приднестровскими политиками как драйвер в предвыборных гонках. Граждане республики, 97% которых проголосовали на референдуме 2006 года за независимость и интеграцию с РФ, воспринимают Россию как родную страну.